Травма ноги не позволила гимнастке Чусовитиной полноценно подготовиться к ЧМ

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МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Надрыв икроножной мышцы, случившийся три недели назад, не позволил гимнастке Оксане Чусовитиной, представляющей Узбекистан, провести полноценную подготовку к чемпионату мира, который проходит в канадском Монреале. Об этом 42-летняя спортсменка сообщила журналистам.
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Чусовитина в среду вышла в финал чемпионата мира в опорном прыжке. Чусовитина показала результат 14,349 балла и заняла восьмое место в квалификации. В медальный раунд вышли восемь лучших гимнасток, лучший результат в квалификации в опорном прыжке показала россиянка Мария Пасека (14,933).
"Я выступала в заключительном потоке, после меня не было никого, кто мог бы вмешаться в спор за место в заветной восьмерке, - отметила Чусовитина. - Мне нужно было четко приземлиться на обоих прыжках, и тогда я бы выходила в финал. И пусть прыжки были не самые сложные, но я немного волновалась сегодня, так как три недели назад у меня случился надрыв икроножной мышцы. Я не могла после этой травмы несколько дней тренироваться".
"Я уже довольна, что вошла в финальную восьмерку, - призналась спортсменка. - Там борьба начнется с нуля, а сейчас я доставляю радость себе и многочисленной публике. Эта поддержка придает дополнительные силы, уверенность и желание выступать как можно дольше".
Финал чемпионата мира в женском опорном прыжке состоится 7 октября.