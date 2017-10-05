"Атланта" победила "Кливленд" в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Атланта" нанесла поражение финалисту плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленду" со счетом 109:93 в гостевом предсезонном матче.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Деннис Шрёдер, в активе которого 18 очков за 25 минут. "Кливленд" играл без ряда игроков стартовой пятерки, в частности мало игрового времени получил основной центровой команды Тристан Томпсон (9 минут, 2 очка и 2 подбора), не вышел на паркет продолжающий восстановление от травмы голеностопа лидер "Кливленда" легкий форвард Леброн Джеймс. Кроме того, по-прежнему не может играть из-за повреждения колена перешедший в межсезонье из "Бостона" в обмен на одного из лидеров "Кливленда" последних сезонов разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга Айзея Томас.

В составе "Кливленда" дебютировали сразу несколько игроков, перешедших в команду летом. Тяжелый форвард Джей Краудер, который также был задействован в обмене Ирвинга в "Бостон", за 14 минут на паркете набрал восемь очков, перешедший из "Чикаго" атакующий защитник Дуэйн Уэйд также сыграл 14 минут, за которые отметился семью очками и четырьмя передачами, а выменянный у "Нью-Йорка" разыгрывающий Деррик Роуз за 15 минут набрал семь очков и три передачи.

В параллельном матче "Даллас" дома нанес разгромное поражение "Чикаго" - 118:71. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал тяжелый форвард хозяев Харрисон Барнс, в активе которого 17 очков за 26 минут. Центровой команды и один из самых результативных игроков в истории лиги Дирк Новицки за 17 минут отметился восемью очками и девятью подборами. Дебютировал за основную команду "Далласа" (ранее он выступал лишь в Летней лиге) выбранный на драфте новичков 2017 года под девятым номером разыгрывающий Деннис Смит - он стал вторым по результативности игроком команды в матче, набрав за 18 минут 14 очков.

У "Чикаго" по 12 очков набрали центровой Робин Лопес и легкий форвард Пол Ципзер, перешедший летом из "Миннесоты" в рамках сделки по обмену легкого форварда Джимми Батлера разыгрывающий Крис Данн провел на паркете 20 минут, за которые отметился двумя очками и шестью передачами. Продолжают восстановление от травм тяжелый форвард "Чикаго" и атакующий защитник команды Лаури Маркканен (седьмой номер на драфте новичков - 2017) и Зак Лавин.

Остальные результаты игрового дня:

"Детройт" - "Шарлотт" - 106:108;

"Филадельфия" - "Мемфис" - 89:110;

"Милуоки" - "Индиана" - 86:104;

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Денвер" - 104:122.