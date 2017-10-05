Апальков: новый тренер ХК "Локомотив" Квартальнов ведет себя эмоциональней, чем Кудашов

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МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Дмитрий Квартальнов выглядит более эмоциональным в игре, чем предыдущий наставник команды Алексей Кудашов. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ярославцев Даниил Апальков.
Официально "Локомотив" объявил о назначении Квартальнова 4 октября, до этого команда потерпела пять поражений подряд. Накануне в первом матче под руководством 51-летнего специалиста ярославский клуб обыграл в Москве "Динамо" со счетом 2:0.
"В плане работы он выглядит эмоциональней. Для нас кое- что было новым в работе с ним, но сейчас пока не буду говорить, что мы поменяли, - сказал Апальков. - Сейчас тяжело все это осознать, слишком мало времени прошло".
"У нас все так быстро произошло, во вторник объявили, мы что-то поменяли в игре, что-то оставили. С "Динамо" победили за счет того, что хотели выиграть. Тем более уже пять поражений накопилось, нам нужна была победа, очки", - отметил он.
По словам игрока, предыдущие неудачи "Локомотива" были связаны с неудачной игрой в обороне. "Мы не блокировали шайбу, много голов получалось с подставления, закрывали нашего вратаря, мы не убирали соперника с пятачка. Все одно на второе наложилось, мы хотели это все исправить, в команде разговаривали друг с другом, но не получалось. Теперь игру непросто так сломать, нужно действовать от простого, чтобы не было потерь в своей зоне", - подчеркнул Апальков.
Следующий матч "Локомотив" проведет в Москве с ЦСКА 9 октября.