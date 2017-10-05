"Миннесота" победила действующего чемпиона НБА "Голден Стэйт" в предсезонном матче

ТАСС, 5 октября. "Миннесота" одержала победу над "Голден Стэйт" со счетом 111:95 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, в активе которого 20 очков за 25 минут. Лидер команды - разыгрывающий защитник Стефен Карри - за 23 минуты набрал 14 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи. Перешедший в команду летом из "Лос- Анджелес Лейкерс" атакующий защитник Ник Янг за 16 минут набрал семь очков.

В составе "Миннесоты" самыми результативными стали центровой Карл-Энтони Таунс и перешедший летом из "Чикаго" атакующий защитник Джимми Батлер - в их активе по 16 очков. Центровой команды Горги Дьенг остановился в шаге от дабл- дабла, набрав за 21 минуту девять очков и 10 подборов. Выменянный летом у "Оклахомы" тяжелый форвард Тадж Гибсон стал одним из лидеров матча по проведенному времени на паркете (вместе с разыгрывающим "Миннесоты" Джеффом Тигом - оба по 27), набрав при этом 13 очков и семь подборов.

Регулярный чемпионат НБА стартует 18 октября.