Мутко: система видеоповторов не будет тестироваться в РФПЛ в этом году

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МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Система видеоассистентов рефери не будет тестироваться в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) до зимнего перерыва в турнире. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
В среду правление РФПЛ выступило за введение системы видеоассистентов рефери в чемпионате лиги.
"Это [тестирование системы видеоповторов] не произойдет до перерыва [зимней паузы в чемпионате России], потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования", - сказал Мутко.
"Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно, в судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом", - отметил глава РФС.
"Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все [система видеоповторов] будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры, - заявил Мутко. - Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу".
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.