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Мутко: ФК "Краснодар" подписал соглашение на установку системы видеоповторов на стадионе

Спорт
5 октября, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как рассказал ТАСС президент Российского футбольного союза (РФС), также обсуждается установка системы на стадионе московского "Спартака"

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Система видеоповторов на клубном чемпионате мира - 2016

Система видеоповторов на клубном чемпионате мира - 2016

©  EPA/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футбольный клуб "Краснодар" подписал соглашение, позволяющее установить на его стадионе систему видеоассистентов рефери. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В среду правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение системы видеоассистентов рефери в чемпионате лиги. Для того, чтобы запустить систему в тестовом режиме своей арене, клубу нужно подписать договор с поставщиком оборудования, при этом РФС должен заключить соглашение с ФИФА (Международной федерацией футбола) и IFAB (Международным советом футбольных ассоциаций).

"Сейчас пока подписано соглашение одним клубом - "Краснодаром". Мы попросили комитет профессионального футбола и РФПЛ обсудить это с клубами, потому дискуссия сразу и вспыхнула. Другие клубы тоже заинтересованы, проявляют интерес, будем работать", - сказал Мутко.

"Повторю - реальные шаги сделаны только "Краснодаром", остальные пока - это публичные красивые выступления и высказывания. Работаем еще со "Спартаком". Вчера я еще прочитал, что у "Зенита" еще есть подобное намерение", - отметил глава РФС.

"Краснодар" проводит домашние матчи на одноименном стадионе, который открылся в 2016 году.

Стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет €200 тысяч евро, а ее годичной аренды - €100 тысяч. На вопрос, будет ли РФС помогать в установке оборудования клубам со скромными финансовыми возможностями, Мутко ответил: "Мы, конечно, посмотрим, как это сделать. Пока нужно, чтобы этот эксперимент был признан. Нужно подвести итоги эксперимента, определить, что он успешен, и тогда пойдут рекомендации и сроки. И тогда будем искать ресурсы; конечно, системы эти недешевые".

Использование системы

В начале марта прошлого года IFAB, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

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