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Баскетбольная Евролига 6 октября обсудит вопрос расширения до 18 команд с сезона-2018/19

Спорт
5 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Два места при расширении могут достаться немецкой "Баварии" и одному из французских клубов

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ТАСС, 5 октября. Баскетбольная Евролига в пятницу обсудит расширение турнира до 18 команд с сезона-2018/19. Об этом сообщает портал Sportando.

Два места при расширении могут достаться немецкой "Баварии" и одной из французских команд. В будущем планируется расширение лиги до 24 клубов, что приведет к созданию двух конференций.

С сезона-2016/17 первый этап Евролиги состоит из группового раунда, в котором 16 команд играют по два матча друг с другом. Во второй этап выходят лучшие восемь клубов, которые начинают борьбу с четвертьфинала. Турнир завершается "Финалом четырех", который включает в себя полуфиналы, матч за третье место и финал.

В сезоне-2017/18 Россию в ведущем клубном европейском баскетбольном турнире представляют ЦСКА и "Химки".

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