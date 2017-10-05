Футболист Головин досрочно завершил тренировку сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно завершил тренировку в общей группе сборной России по футболу и отправился в тренажерный зал, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Сбор команды, который проходит на базе в Новогорске, начался в понедельник. С того времени и до четверга Головин, который получил повреждение ахиллова сухожилия в последнем матче за клуб, занимался по индивидуальной программе. В четверг он начал тренировку в общей группе, но примерно через 20 минут приступил к занятию по индивидуальной программе, после чего покинул поле.

Как журналистам сообщили в пресс-службе сборной, такова индивидуальная программа тренировок футболиста. При этом главный тренер сборной Станислав Черчесов ранее говорил, что Головину потребуется всего четыре-пять дней на восстановление, и он рассчитывает, что полузащитник сможет сыграть в контрольном матче с командой Южной Кореи.

Российская сборная продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").