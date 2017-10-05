Мутко не слышал о том, что колумбиец Малума станет исполнителем гимна ЧМ-2018

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МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не слышал о том, что колумбийский певец Малума станет автором и исполнителем официального гимна чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Об этом Мутко заявил ТАСС.
В среду газета As сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с Малумой на предмет написания и записи гимна к чемпионату мира - 2018.
"Не слышал ничего об этом, от вас впервые слышу", - заявил Мутко.
Малума является одним из самых популярных певцов в Латинской Америке, он также знаменит тем, что имеет хорошие отношения со многими латиноамериканскими футболистами - Неймаром (ПСЖ), Лионелем Месси, Луисом Суаресом (оба - "Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"). Он может стать вторым колумбийцем после певицы Шакиры, который запишет гимн к чемпионату мира. Видеоклип Малумы и Шакиры на песню Chantaje набрал на Youtube более 1,8 млрд просмотров, а дуэт с Рики Мартином (Vente Pa' Ca) - более 1,2 млрд. Клип колумбийца на песню Felices los 4, выпущенный в апреле 2017 года, также имеет больше миллиарда просмотров на Youtube.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.