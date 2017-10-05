Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ определило премии паралимпийцам за медали на турнирах

Спорт
5 октября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Кандидаты в сборную России, выступающие на международных соревнованиях под нейтральным флагом, получат за золото на чемпионатах мира 224 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским паралимпийцам за медали в соревнованиях на время дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Также российские паралимпиййцы могут принимать участие в соревнованиях, проводимых не под эгидой МПК.

Согласно документу, на чемпионатах России по видам спорта, включенным в зимнюю Паралимпиаду и проводимых в дисциплинах по программам чемпионатов мира, за золотую медаль спортсмены получат вознаграждение в размере 224 тыс. рублей, за серебро и бронзу - 112 тыс. и 67,2 тыс.и соответственно. При этом достоинство медали определяется путем сравнения с результатами, показанными зарубежными спортсменами на чемпионатах мира этого же года. Аналогичными премиальные получат спортсмены, занявшие 1-3 места на чемпионатах России без учета сравнения с показателями зарубежных спортсменов на мировых первенствах.

На чемпионатах России по видам спорта, включенным в летнюю Паралимпиаду и проводимых в дисциплинах по программам чемпионатов мира, за золотую медаль спортсмены получат вознаграждение в размере 112 тыс., за серебро и бронзу - 56 тыс. и 33,6 тыс.и соответственно. Аналогичными премиальные получат спортсмены, занявшие 1-3 места на чемпионатах России без учета сравнения с показателями зарубежных спортсменов на мировых первенствах.

Кандидаты в сборную России по видам спорта, находящихся под управлением МПК и выступающие на международных соревнованиях под нейтральным флагом, получат за золото на чемпионатах мира 224 тыс. рублей, за серебро и бронзу - 112 тыс. и 67,2 тыс.и соответственно. За золото чемпионатов Европы 112 тыс., серебро и бронзу - 56 тыс. и 33,6 тыс. соответственно.

Также документ предусматривает вознаграждения тренерам и специалистам, занимавшимися подготовкой спортсменов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама