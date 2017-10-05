Правительство РФ определило премии паралимпийцам за медали на турнирах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским паралимпийцам за медали в соревнованиях на время дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Также российские паралимпиййцы могут принимать участие в соревнованиях, проводимых не под эгидой МПК.

Согласно документу, на чемпионатах России по видам спорта, включенным в зимнюю Паралимпиаду и проводимых в дисциплинах по программам чемпионатов мира, за золотую медаль спортсмены получат вознаграждение в размере 224 тыс. рублей, за серебро и бронзу - 112 тыс. и 67,2 тыс.и соответственно. При этом достоинство медали определяется путем сравнения с результатами, показанными зарубежными спортсменами на чемпионатах мира этого же года. Аналогичными премиальные получат спортсмены, занявшие 1-3 места на чемпионатах России без учета сравнения с показателями зарубежных спортсменов на мировых первенствах.

На чемпионатах России по видам спорта, включенным в летнюю Паралимпиаду и проводимых в дисциплинах по программам чемпионатов мира, за золотую медаль спортсмены получат вознаграждение в размере 112 тыс., за серебро и бронзу - 56 тыс. и 33,6 тыс.и соответственно. Аналогичными премиальные получат спортсмены, занявшие 1-3 места на чемпионатах России без учета сравнения с показателями зарубежных спортсменов на мировых первенствах.

Кандидаты в сборную России по видам спорта, находящихся под управлением МПК и выступающие на международных соревнованиях под нейтральным флагом, получат за золото на чемпионатах мира 224 тыс. рублей, за серебро и бронзу - 112 тыс. и 67,2 тыс.и соответственно. За золото чемпионатов Европы 112 тыс., серебро и бронзу - 56 тыс. и 33,6 тыс. соответственно.

Также документ предусматривает вознаграждения тренерам и специалистам, занимавшимися подготовкой спортсменов.