Колин Смит: визит ФИФА по городам чемпионата мира прошел продуктивно

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Операционный визит совместной делегации представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" по городам турнира прошел насыщенно и продуктивно. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" провела шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. Начиная с 26 сентября, делегация посетила стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время турнира.

"Наш тур был насыщенным и продуктивным, так как мы сумели рассмотреть различные аспекты подготовки городов, не только стадионов. В целом мы положительно оцениваем готовность. В основном все укладывается в графики. Да, какие-то моменты требуют особого внимания, где-то есть небольшие основания, но за два-три месяца все должно быть закончено", - поделился впечатлениями Смит.

"Для нас этот визит - прекрасная возможность внести коррективы в операционную деятельность на стадионах. Мы обозначили проблемные зоны, по ним мы находимся в постоянном мониторинге, мы на связи с оргкомитетом и городами", - также отметил он.

Смит сообщил, что возведение временной инфраструктуры в "Лужниках" начнется в следующем году: "Мы заслушали доклады о готовности Москвы, мы видим, как активно готовятся "Лужники" к вводу в эксплуатацию, в ноябре он будет полностью готов. В следующем году мы приступим к подготовке временной инфраструктуры. "Лужники" - все в хорошем состоянии, этот стадион отлично подходит для проведения открытия и финала турнира".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.