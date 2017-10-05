Футболист Пике заявил, что готов выступать за сборную Испании

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ТАСС, 5 октября. Защитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Жерар Пике заявил о готовности выступать за национальную команду. Слова игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.
Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании и не исключил своего ухода из национальной команды. После этого он был освистан зрителями во время тренировки сборной. В пятницу издание As сообщило, что между Пике и капитаном сборной Серхио Рамосом, который выступает за мадридский "Реал", произошел конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг референдума в Каталонии.
"Человек, ратующий за независимость Каталонии, может играть за Испанию, - сказал Пике. - Он не выступает против Испании. Есть много каталонцев, которые хотят иметь свое собственное государство. Речь идет лишь об этом".
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.