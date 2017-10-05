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Строящийся к ЧМ-2018 стадион в Самаре будет готов до конца года

Спорт
5 октября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ввод его в эксплуатацию намечен на первый квартал следующего года

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Строительство стадиона "Самара-Арена"

Строительство стадиона "Самара-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стадион в Самаре, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет готов до конца этого года, а сдан в эксплуатацию - в первом квартале следующего. Об этом журналистам сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Мы видим отставание по стадиону в Самаре, мы обозначили свои опасения. Город и подрядчик (ПСО "Казань" - прим. ТАСС) нас заверили, что все будет готово в срок. Стадион будет готов к концу года, ввод его в эксплуатацию намечен на первый квартал следующего года", - сказал Смит.

"В Самаре есть отставания по отдельным видам работ, оно не глобальное, оно не скажется на общей готовности стадиона к чемпионату мира", - добавил он.

Представитель ФИФА также отметил, что у организации есть определенные вопросы по дорожной сети Калининграда. "Стадион там в хорошем состоянии, а что касается прилегающей территории, то там работы много. Есть определенные вопросы и по дорожной сети и эстакадам. Но нас также заверили, что все будет готово с срок", - сказал он.

Помимо Самары и Калининграда, матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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