Смит: временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге странные, но с них потрясающий вид

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Временные трибуны на стадионе чемпионат мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге выглядят необычно и странно, но вид на поле с них открывается потрясающий. Такое мнение журналистам высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам", - сказал он.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" провела шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября делегация посетила стадионы в восьми городах - организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - это обсуждение операционной деятельности стадионов во время турнира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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