Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смит: временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге странные, но с них потрясающий вид

Спорт
5 октября, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По словам директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий, болельщикам ничего не помешает

Поделиться
Материал из 1 страницы
На стадионе "Екатеринбург-Арена"

На стадионе "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Временные трибуны на стадионе чемпионат мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге выглядят необычно и странно, но вид на поле с них открывается потрясающий. Такое мнение журналистам высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира. С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам", - сказал он.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" провела шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября делегация посетила стадионы в восьми городах - организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - это обсуждение операционной деятельности стадионов во время турнира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
5
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама