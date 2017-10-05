Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю на турнире в Пекине

ТАСС, 5 октября. Россиянин Карен Хачанов уступил первой "ракетке" мира испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу испанца, "посеянного" на турнире под первым номером. Матч продолжался 1 час 31 минуту. В четвертьфинале Надаль сыграет с американцем Джоном Изнером (6).

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет около $3 млн. Соревнования завершатся 8 октября.