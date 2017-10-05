Гранат: дети с ДЦП показали футболистам пример, как надо бороться и добиваться целей

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья, посетившие тренировку сборной России по футболу, показали игрокам национальной команды, как надо бороться и добиваться своих целей. Об этом журналистам заявил защитник сборной Владимир Гранат.

Сбор команды, который проходит на базе в Новогорске, начался в понедельник. В четверг перед началом тренировки дети сыграли в футбол с игроками, получили от них автографы и сфотографировались с ними.

"Дети особенные, мы рады участвовать в таких акциях, это правильно. Дарить улыбки детям - это самое замечательное, что может быть, это всех тронуло. Непросто с такими детьми встречаться, они - пример для подражания, как надо бороться и добиваться целей", - сказал Гранат.

Также он отметил, что в ближайшие дни команда начнет разбирать игру своего ближайшего соперника - сборной Южной Кореи. "У нас довольно интенсивные тренировки, но все привыкли к таким сборам, все нормально себя чувствуют. Думаю, что при хорошей игре можно добиваться результата, каждый поединок для нас важен. Соперника еще не просматривали, но в ближайшие дни тренер что-то скажет", - отметил защитник.

Российская сборная продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").