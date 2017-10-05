ХК "Адмирал": низкая посещаемость матчей клуба связана с результатами и логистикой

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Недостаток зрителей на матчах хоккейного клуба "Адмирал" в нынешнем сезоне связан в основном с низкими результатами команды и проблемой логистики. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.

В последнем матче "Адмирала" дома против "Трактора" (3:2 ОТ) был установлен антирекорд посещаемости за всю историю выступлений клуба в Континентальной хоккейной лиге - 2882 зрителя. Предыдущий матч "Адмирала" с "Автомобилистом" (2:4) посетили 3031 человек. Вместимость "Фетисов-Арены", где принимает своих соперников владивостокская команда, составляет 5500 зрителей.

"Проблема посещаемости существует, причин этому немало, могу назвать основные. На мой взгляд, "Адмирал" пока не блещет высокими результатами в этом году, и я уверен, что как только результат появится, часть болельщиков вернется на трибуны, - сказал Гаджиев. - Вторая проблема совершенно не спортивного, а логистического свойства, поступают неоднократные жалобы от болельщиков относительно невозможности комфортного проезда на хоккейные матчи. Площадка находится вне города, добираться до нее довольно долго".

"Еще сталкиваешься с невозможностью комфортно развернуться, припарковаться, настроение пропадает. Я считаю, что это проблема транспортной развязки, которую необходимо решать. Это, к сожалению, не находится в введении хоккейного клуба. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание руководства края на то, что такая проблема существует", - добавил собеседник.

По мнению гендиректора клуба, необходимо строить хоккейные арены в самом Владивостоке. "Хоккей в крае очень популярен, возможности "Фетисов-Арены" как ледовой площадки очень ограничены. Надеюсь, что когда льда будет больше, то больше будет у нас и хоккея", - подчеркнул Гаджиев.