Бушманов: молодежная сборная не испытывает давления перед матчем отбора ЧЕ с австрийцами

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НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России не испытывают давления перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года против команды Австрии. Об этом журналистам заявил старший тренер российской команды Евгений Бушманов.
Встреча состоится в пятницу на стадионе "Октябрь" в Москве и начнется в 15:00 мск. Этот матч станет третьим для команды Евгения Бушманова в отборочном раунде чемпионата Европы 2019 года.
"Все 23 футболиста сборной России готовы к матчу против команды Австрии. Ребята тренируются в штатном режиме, находятся в хорошем настроении, а главное не испытывают давления. Данный этап отборочного цикла очень важен для нас, мы постараемся взять три очка, несмотря на то, что соперник очень квалифицированный. В любом случае нас ожидает сложный матч", - сказал Бушманов.
Также старший тренер молодежной сборной России прокомментировал дебютный вызов в команду 20-летнего нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова.
"Тимур - высококвалифицированный игрок, он действительно заслужил вызов в сборную. Пока не знаем, будем ли мы задействовать его в связке с Федором Чаловым, решим непосредственно перед игрой. Не хочу раскрывать секреты, все увидите за час до игры", - сказал Бушманов.
После двух матчей россияне занимают второе место в турнирной таблице группы 7, набрав четыре очка.