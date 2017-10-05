Российский боец Смоляков снялся с поединка в UFC из-за недостаточной готовности

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Дмитрий Смоляков снялся с поединка против поляка Адама Вечорека в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Гданьске из-за недостаточной готовности к бою. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я не собирался сниматься и ехал на сборы, - рассказал Смоляков. - В ходе тренировочного процесса я понял, что American Top Team - лучшее место для сборов. Я сделал несколько спаррингов с Антонио Бигфутом, Андреем Орловским, Алексеем Олейником, Джуниором Дос Сантосом и другими, а также провел несколько тренировочных недель. В понедельник мои тренеры собрались и приняли решение перенести поединок, чтобы я мог потренироваться и подготовиться в течение трех- четырех месяцев".

"Это решение является правильным, я доверился тренерам. Буду тренироваться здесь и представлять их [Top Team]", - добавил спортсмен.

Бой Смоляков - Вечорек должен был пройти 21 октября в Гданьске.

Всего в активе россиянина 8 побед и два поражения в смешанных единоборствах (ММА).