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Словацкая спортивная федерация оправдала чемпиона ОИ-2016 ходока Тота по делу о допинге

Спорт
5 октября, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В июле этого года представители IAAF связались с Тотом и попросили объяснить аномалии в его биологическом паспорте

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ТАСС, 5 октября. Словацкая спортивная федерация (SAZ) сняла обвинения в употреблении допинга с чемпиона Олимпийских игр 2016 года ходока Матея Тота и разрешила ему участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает словацкий портал SME.

В июле этого года представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) связались с Тотом и попросили объяснить аномалии в его биологическом паспорте. В связи с этим словак не смог выступить на чемпионате мира в Лондоне, который прошел с 4 по 13 августа.

"Я счастлив, что дисциплинарный комитет SAZ принял решение в мою пользу", - заявил Тот.

Глава дисциплинарного комитета Иван Чилик отметил, что все анализы "были в пользу Тота". Кроме того, спортсмен успешно прошел тест на полиграфе.

IAAF и Всемирное антидопинговое агентство в течение 21 дня могут оспорить решение SAZ в Спортивном арбитражном суде.

Тот специализируется на дистанции 50 км. Помимо золота Олимпиады-2016, в его активе золотая награда чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года.

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