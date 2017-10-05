Словацкая спортивная федерация оправдала чемпиона ОИ-2016 ходока Тота по делу о допинге

ТАСС, 5 октября. Словацкая спортивная федерация (SAZ) сняла обвинения в употреблении допинга с чемпиона Олимпийских игр 2016 года ходока Матея Тота и разрешила ему участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает словацкий портал SME.

В июле этого года представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) связались с Тотом и попросили объяснить аномалии в его биологическом паспорте. В связи с этим словак не смог выступить на чемпионате мира в Лондоне, который прошел с 4 по 13 августа.

"Я счастлив, что дисциплинарный комитет SAZ принял решение в мою пользу", - заявил Тот.

Глава дисциплинарного комитета Иван Чилик отметил, что все анализы "были в пользу Тота". Кроме того, спортсмен успешно прошел тест на полиграфе.

IAAF и Всемирное антидопинговое агентство в течение 21 дня могут оспорить решение SAZ в Спортивном арбитражном суде.

Тот специализируется на дистанции 50 км. Помимо золота Олимпиады-2016, в его активе золотая награда чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года.