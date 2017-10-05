Церемония гашения марки Калининграда к ЧМ-2018 прошла в Москве

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Памятное гашение почтовой марки из серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года в России" с изображением стадиона в Калининграде прошло в четверг в Москве. В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель Федерального агентства связи (Россвязи) Олег Духовницкий.
Тираж почтовой марки с изображением стадиона "Калининград" составляет 360 тыс. экземпляров. Стадион в Калининграде примет четыре матча чемпионата мира. Вместимость арены составит 35 тыс. зрителей, завершение ее строительства запланировано на конец 2017 года.
"В этом году выпуск серии почтовых марок посвящен стадионам в Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Саранске. Этот выпуск завершает серию стадионов. В 2017 году запланирован выпуск марочного буклета, в который войдут почтовые марки с изображением всех спортивных объектов", - сообщил ведущий церемонии, консультант управления развития сетей связи федеральных программ Россвязи Александр Сарычев.
По его словам, почтовые марки "уже поступили в обращение и доступны во всех отделениях почтовой связи России". В ближайшее время их можно будет купить и использовать как знак оплаты при отправке писем.
Помимо Калининграда, матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.
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