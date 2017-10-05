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Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноября

Спорт
5 октября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По словам исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, встреча состоится не в России

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Очередная встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пройдет в конце октября - начале ноября. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

"К нам пришло официальное письмо из IAAF с предложением о проведении очередной встречи в период с конца октября по начало ноября, - сказал Паркин. - В ближайшее время мы определимся с точной датой. Встреча состоится не в России. Предполагается, что вместе с президентом ВФЛА на нее также поедет представитель Министерства спорта РФ".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня. 31 июля Андерсен представил совету IAAF очередной доклад, в котором отметил, что ВФЛА хотя и сделала значительный прогресс на пути восстановления в своих правах, но пока не достойна возвращения по причине невыполнения ряда оставшихся критериев.

Паркин ранее сообщил ТАСС, что дата проведения встречи с рабочей группой IAAF по вопросам восстановления статуса ВФЛА зависит и от результатов сентябрьского аудита Российского антидопингового агентства. По словам исполнительного директора, одним из главных критериев восстановления ВФЛА в своих правах является организация полноценного допинг-тестирования.

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