Южная Америка поборется с Китаем за ЧМ-2030 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти в Южной Америке. О намерении совместно организовать мировое первенство объявили главы Аргентины, Уругвая и Парагвая. ТАСС рассказывает об особенностях южноамериканской заявки, которая принимает эстафету у североамериканских стран — главными фаворитами на проведение чемпионата мира 2026 года являются США, Канада и Мексика, также планирующие организовать главный футбольный форум совместно.

В 2030 году мировой футбол будет отмечать 100-летие чемпионатов мира. Первый турнир был проведен в 1930 году в Уругвае, потому выбор южноамериканскими странами именно юбилейного года не случаен. В нынешних реалиях Уругвай в одиночку с проведением чемпионата мира не справился бы, особенно с учетом того, что число участников чемпионата мира с 2026 года будет увеличено с 32 до 48. Так что идея позвать в партнеры Аргентину витала в воздухе, и эти намерения впервые были озвучены еще 12 лет назад.

Заявочному союзу двух южноамериканских государств, которые разделены лишь заливом Ла-Плата, способствовала прежде всего любовь к футболу их глав. Впервые заговоривший о юбилейном чемпионате мира в своей стране Табаре Васкес, которому сейчас уже 77 лет, два года назад был переизбран президентом Уругвая. Тогда же президентом Аргентины стал Маурисио Макри, который и вовсе долгое время возглавлял один из самых популярных клубов страны —"Бока Хуниорс".

Продвижение совместной заявки началось минувшим летом. А в последний день августа в Монтевидео прошел отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Уругвая и Аргентины, где партнеры по "Барселоне" Луис Суарес и Лионель Месси позировали в специальных футболках с номерами "20" и "30".

Третьим стал Парагвай

Уругваю и Аргентине оставалось лишь решить извечный вопрос — найти третьего. Изначально в партнеры намечалось Чили, однако в итоге выбор пал на Парагвай, где в отличие от трех других государств юга континента чемпионат мира ранее не проходил. Это решение не случайно — страну гуарани возглавляет Орасио Картес, который ранее руководил клубом "Либертад" из Асунсьона и работал в национальной футбольной федерации.

Претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года хватает. Отказываться от турнира не желают в Европе — о своих намерениях уже заявила Англия, которая не проводила чемпионат мира с 1966 года. Собираются подавать совместную заявку Австралия с Новой Зеландией, а также, отдельно, несколько южноазиатских государств.

Наконец, в борьбу за чемпионат мира 2030 года может включиться Китай, и тогда все может решить экономический потенциал Поднебесной. Также стоит учитывать, что Китай в последнее время активно сотрудничает с ФИФА — после прихода Джанни Инфантино были подписаны ряд спонсорских контрактов с компаниями из этой страны.

Аргентина, Уругвай и Парагвай рискуют повторить участь Афин, где были намерены провести юбилейные летние Олимпийские игры 1996 года (первая современная Олимпиада прошла в греческой столице в 1896 году), однако этот очевидный козырь был перебит предложением американской Атланты.

Чемпионаты мира в Южной Америке проходили пять раз. В 1950 и 2014 годах турнир организовала Бразилия, в 1962-м — Чили, 1978-м — Аргентина. Чемпионат Южной Америки, который называется "Кубок Америки", проводится чаще мировых первенств, и Аргентина с Уругваем являются рекордсменами по его организации — девять и семь раз соответственно. Так что опыт у этих стран достаточен.

"Сентенарио" претендует на финал

Отсутствие современных арен — краеугольный камень южноамериканской заявки. Однако этот недостаток можно обратить в плюс, если в странах решатся на строительство новых стадионов и реконструкцию уже имеющихся. Власти трех стран к тому же должны понимать, что новые стадионы, скорее всего, будут использоваться разве что на матчах сборных команд — болельщики в Южной Америке слишком консервативны, чтобы позволить своим клубам переезд на новую арену.

На данный момент в трех странах есть лишь две футбольные арены, которые вмещают чуть более 60 тысяч зрителей, — это "Монументаль" в Буэнос-Айресе, где выступает клуб "Ривер Плейт", и "Сентенарио" в Монтевидео. "Сентенарио" был построен к чемпионату мира 1930 года и безнадежно устарел — хотя масштабная реконструкция здесь возможна, учитывая, что владельцем стадиона является государство, а выступает в основном сборная Уругвая. "Сентенарио" может стать главной ареной чемпионата мира 2030 года — его вместимость можно увеличить до необходимых для финала 80 тысяч, да и название символично — оно переводится с испанского как "столетний". Первый чемпионат мира 1930 года был приурочен к 100-летию конституции Уругвая, так что через 13 лет маленькая южноамериканская страна будет отмечать еще одну круглую дату.

В Аргентине в течение нескольких лет можно подготовить с десяток стадионов вместимостью 40–50 тысяч зрителей. Здесь еще используются несколько арен, где проходили матчи чемпионата мира 1978 года. Это стадион в Кордове, названный в честь героя этого турнира Марио Альберто Кемпеса, "Хиганте де Арройито" в Росарио, "Хосе Мария Пинелья" в Мар-дель-Плате, а также столичный "Хосе Амальфитани", где проводит домашние матчи клуб "Велес Сарсфилд". В хорошем состоянии после реконструкции находится и городской стадион в Мендосе, который чуть меньше по размеру — всего 35 тысяч зрителей.

Вместимостью около 50 тысяч обладают домашняя арена клуба "Индепендьенте" в пригороде Буэнос-Айреса Авельянеде и знаменитая "Бомбонера" — родовое гнездо "Боки", а также главный стадион города Санта-Фе, расположенный в районе с интригующим названием "Кладбище слонов". Особый статус имеет самая современная арена Аргентины — городской стадион в Ла-Плате, который открыт в 2003 году и практически готов принять матчи чемпионата мира уже сейчас.

Ситуация со стадионами в Уругвае и Парагвае соответствует географическим особенностям этих стран, где, кроме столиц Монтевидео и Асунсьона, практически нет крупных городов. В чемпионате Парагвая Асунсьон представляют восемь команд из 12, а в Уругвае процент столичных клубов еще выше — 13 из 16! В Уругвае помимо "Сентенарио" минимальным требованиям чемпионата мира соответствует лишь 40-тысячная домашняя арена клуба "Пеньяроль", которая была открыта весной 2016 года. Парагвай же может похвастаться лишь "Дефенсорес дель Чако" да стадионом клуба "Серро Портеньо" — 45-тысячный "Хенераль Пабло Рохас" был лишь в августе открыт после реконструкции.

Евгений Трушин