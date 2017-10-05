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Российский теннисист Рублев обыграл чеха Бердыха на турнире в Пекине

Спорт
5 октября, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Соперник россиянина по четвертьфиналу определится позднее в матче между итальянцем Фабио Фоньини и представителем Германии Александром Зверевым

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary

ТАСС, 5 октября. Россиянин Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Бердыха (седьмой номер "посева") в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу 19-летнего россиянина. Матч продолжался 1 час 48 минут.

Соперник Рублева по четвертьфиналу определится позднее в матче между итальянцем Фабио Фоньини и представителем Германии Александром Зверевым (второй номер "посева").

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет около $3 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

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