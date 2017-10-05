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Эксперт: ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ даст россиянам возможность развиваться

Спорт
5 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сейчас в чемпионате РФПЛ действует лимит по схеме "6+5"

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ТАСС, 5 октября. Ужесточение лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) даст возможность для развития российским игрокам. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сейчас в чемпионате РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

"Во-первых, с помощью лимита, если он будет ужесточен, будет больше возможностей развиваться российским футболистам, - сказал Булыкин. - Наши клубы не будут смотреть за границу, а будут растить из наших футболистов хороших, добротных игроков. Во-вторых, когда у тебя находится в распоряжении больше российских игроков, получающих практику, больше выбора становится у тренера сборной".

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