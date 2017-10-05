Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист Булыкин назвал одинаковым уровень россиян и легионеров в РФПЛ

Спорт
5 октября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Бывший форвард сборной России задался вопросом, есть ли смысл наигрывать иностранцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 октября. Уровень легионеров и россиян, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), одинаков. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сейчас в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

"Если честно, иногда уровень покупаемых иностранных игроков и российских футболистов один и тот же, - сказал Булыкин. - И смысл наигрывать иностранцев? Просто на них, скажем так, можно заработать, а российских нужно воспитывать и вкладывать в них деньги".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама