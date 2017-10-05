Бывший футболист Булыкин назвал одинаковым уровень россиян и легионеров в РФПЛ

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ТАСС, 5 октября. Уровень легионеров и россиян, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), одинаков. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, слова которого приводит "Газета.Ru".
Сейчас в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.
"Если честно, иногда уровень покупаемых иностранных игроков и российских футболистов один и тот же, - сказал Булыкин. - И смысл наигрывать иностранцев? Просто на них, скажем так, можно заработать, а российских нужно воспитывать и вкладывать в них деньги".