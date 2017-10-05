Терзич заявил, что хотел бы работать главным тренером женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич хотел бы поработать на посту главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сербский специалист заявил журналистам.

Терзич возглавил "Динамо" в мае 2017 года. Специалист 15 лет работает главным тренером женской сборной Сербии, которая стала двукратным чемпионом Европы (2011, 2017), серебряным призером чемпионата мира (2006) и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"В мире есть две национальные команды, где я хочу работать - это Россия и Сербия. Были слухи, не было серьезного разговора с федерацией, но я очень серьезно об этом думал", - заявил Терзич.

Российские волейболистки неудачно выступили на чемпионате Европы 2017 года, проиграв в четвертьфинале команде Турции со счетом 0-3.

"Россия выиграла два чемпионата Европы (в 2013 и 2015 годах - прим. ТАСС), но сыграла не лучшим образом в этом году. Не знаю, в чем причины такого выступления, но это спорт, нельзя быть всегда первым. Мне серьезно жалко эту команду, потому что я люблю Россию, но, с другой стороны, я был счастлив, потому что, когда россиянки проигрывают, мы выигрываем", - поделился мнением Терзич.