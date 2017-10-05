Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терзич заявил, что хотел бы работать главным тренером женской сборной России по волейболу

Спорт
5 октября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сейчас сербский специалист возглавляет московское "Динамо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зоран Терзич

Зоран Терзич

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич хотел бы поработать на посту главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сербский специалист заявил журналистам.

Терзич возглавил "Динамо" в мае 2017 года. Специалист 15 лет работает главным тренером женской сборной Сербии, которая стала двукратным чемпионом Европы (2011, 2017), серебряным призером чемпионата мира (2006) и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"В мире есть две национальные команды, где я хочу работать - это Россия и Сербия. Были слухи, не было серьезного разговора с федерацией, но я очень серьезно об этом думал", - заявил Терзич.

Российские волейболистки неудачно выступили на чемпионате Европы 2017 года, проиграв в четвертьфинале команде Турции со счетом 0-3.

"Россия выиграла два чемпионата Европы (в 2013 и 2015 годах - прим. ТАСС), но сыграла не лучшим образом в этом году. Не знаю, в чем причины такого выступления, но это спорт, нельзя быть всегда первым. Мне серьезно жалко эту команду, потому что я люблю Россию, но, с другой стороны, я был счастлив, потому что, когда россиянки проигрывают, мы выигрываем", - поделился мнением Терзич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама