Колобков: проблемы тяжелой атлетики как ключевого вида программы ОИ должны быть решены

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Тяжелая атлетика является одним из ключевых видов олимпийской программы, проблемы данного вида спорта должны быть решены. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Надеюсь, что тяжелая атлетика решит свои проблемы, этот вид спорта развивается давно. Уверен, что тяжелая атлетика является одним из ключевых видов спортивной (олимпийской) программы", - сказал он.
В минувшую субботу в Бухаресте прошел исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В результате были отстранены федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Сборные этих стран пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.
IWF, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о путях выхода из кризиса, а также о проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.