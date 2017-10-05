Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство волейбольного "Динамо" интегрирует мужскую и женскую команды в 2018 году

Спорт
5 октября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По словам гендиректора женского "Динамо" Владимира Зиничева, процесс интеграции никак не скажется на финансировании и поддержке спонсоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Процесс интеграции мужской и женской команд московского волейбольного клуба "Динамо" начнется с сезона-2018/19. Об этом журналистам заявил генеральный директор женского "Динамо" Владимир Зиничев, пояснив, что пока сложно говорить, в какой форме произойдет объединение коллективов.

"У нас много нового - новый главный тренер, обновленный состав, новая площадка на улице Лавочкина. Надеюсь, мы обеспечим хороший результат и зрительский интерес. Мы открываем новую страницу новой работы с [главным тренером] Зораном Терзичем. Сплав цвета женского российского волейбола и талантливый сербский тренер дадут результаты не только на внутренней, но и на международной арене", - уверен Зиничев.

"В этом году у нас сумбурное начало сезона, потому что команда только вернулась, тренер только освободился, новая арена, - продолжил он. - Руководство клуба может начать в следующем году начать новую жизнь, начать интеграцию с мужской командой, и мы будем играть в волейбольном центре на улице Кожина".

Зиничев пояснил, что эти изменения основываются на возможном переезде команд в новый волейбольный центр. При этом он подчеркнул, что процесс интеграции никак не скажется на финансировании и поддержке спонсоров.

"Пока рано говорить, как это будет выглядеть, возможно, будет единый менеджмент, возможно, новое юридическое лицо, не знаю. Скажу так - перед этим сезоном мы с несколькими игроками, у которых было два года контракта, переподписали соглашения только на один год", - пояснил он.

"16 октября состоится Суперкубок России на улице Лавочкина с "Динамо-Казанью". Думаю, что президент клуба встретится с командой и обсудит результаты перед этим матчем. Планку мы опускать не будем, ожидания у всех самые высокие, мы хотим добиться большего результата", - резюмировал Зиничев.

В прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом России, участвовало в "Финале четырех" Лиги чемпионов и заняло четвертое место. Также столичная команда вышла в финал Кубка России, но уступила "Динамо-Казани".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
В Раде изъяли из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминание о минских соглашениях
7
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама