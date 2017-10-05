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Главный тренер женского ВК "Динамо" Терзич намерен выиграть с командой Лигу чемпионов

Спорт
5 октября, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в "Финал четырех" турнира, но заняло там последнее место

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победа в Лиге чемпионов является первостепенной задачей для женского волейбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам заявил главный тренер московской команды Зоран Терзич.

Сербский специалист был назначен на пост главного тренера "Динамо" в мае текущего года.

"Я хотел быть тренером "Динамо", мы уже разговаривали несколько лет назад, я очень счастлив занять этот пост. Это один из лучших клубов не только Европы, но и мира. Мои амбиции совпадают с амбициями клуба, мы хотим выиграть все. Нужна поддержка от клуба, надеюсь, все будет хорошо по итогам сезона", - сказал Терзич.

"Я хороший тренер, у меня всегда был свой путь. Цель номер один для меня - это Лига чемпионов, потому что у меня нет победы в этом турнире", - добавил он.

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в "Финал четырех" Лиги чемпионов, но заняло последнее, четвертое, место.

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