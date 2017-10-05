СМИ: бывшая первая "ракетка" мира Беккер продаст свои трофеи для погашения долгов

ТАСС, 5 октября. Бывшая первая "ракетка" мира немец Борис Беккер намерен продать свои трофеи победителя Уимблдона за 1 млн, чтобы частично погасить долги на сумму 54 млн. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что помимо кубков 49-летний немец выставит на аукцион четыре пары наручных часов.

За карьеру теннисиста Беккер трижды становился победителем Уимблдона (1985, 1986, 1989) и Roland Garros (1987, 1989, 1991), дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1991, 1996), один раз - открытый чемпионат США (1989). Всего за карьеру немецкий спортсмен выиграл 49 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Беккер является олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде.

Профессиональную карьеру теннисиста Беккер завершил в 1999 году. По официальным данным за свою карьеру немец заработал более $25 млн призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013 по 2016 гг Беккер являлся тренером сербского теннисиста Новака Джоковича.