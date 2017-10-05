Российская велокоманда "Газпром-Русвело" примет участие в гонке "Джиро ди Ломбардия"

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ТАСС, 5 октября. Российская команда "Газпром-Русвело" примет участие в однодневной велогонке "Джиро ди Ломбардия", которая пройдет 7 октября. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.
Гонка протяженностью 247 км стартует в Бергамо и финиширует в Комо.
"В прошлом году "Ломбардию" мы ехали в другом направлении и финишировали в Бергамо, в этом году вернулись к тому маршруту, который мне более привычен, - сказал велогонщик "Газпром-Русвело" Павел Брутт. - Первый раз гонку я проехал 10 лет назад, и тогда она заканчивалась именно в Комо. Все понимают, что надо достойно закончить сезон и быть заметными на такой престижной классике. Соберем оставшиеся силы и попробуем оставить в гонке яркий след".