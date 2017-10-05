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Сборная Сирии сыграла вничью с командой Австралии в отборочном матче ЧМ-2018

Спорт
5 октября, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ответная встреча пройдет в Сиднее 10 октября

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© AP Photo/Vincent Thian

ТАСС, 5 октября. Команда Сирии сыграла вничью со сборной Австралии со счетом 1:1 в первом матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Сборная Сирии по причине вооруженного конфликта в стране принимала команду Австралии в Малайзии в городе Малакка. В составе австралийцев гол на 40-й минуте забил Робби Круз, сравнял счет за пять минут до конца матча Омар Аль-Сома.

Сирийские футболисты все домашние встречи квалификации чемпионата мира проводили в Малайзии, так как Международная федерация футбола запретила команде играть в Сирии.

Ответный матч пройдет в Сиднее 10 октября. Победитель данного противостояния встретится в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира с командой, которая займет четвертое место в пятом раунде квалификации в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В настоящее время в турнирной таблице четвертой идет сборная США.

Участие в чемпионате мира уже обеспечили себе сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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