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ФСБР: участников драки на турнире по борьбе в Красноярске ждут дисквалификации и штрафы

Спорт
5 октября, 17:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение, потом она переросла в массовую

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Все участники драки в Красноярске на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова получат дисквалификации и денежные штрафы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В четверг состоялось заседание исполнительного комитета ФСБР, на котором была рассмотрен инцидент на турнире в Красноярске, который прошел с 23 по 24 сентября. Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.

"Исполком поручил дисциплинарной комиссии в недельный срок, с привлечением руководителей спортивных территорий и самих участников конфликта, вынести предложения на основании полученных фактов. Причем это коснется всех участников, начиная с судьи, который радикально не вмешался в ситуацию, и заканчивая тренерами регионов", - сказал Мамиашвили.

"Не хочу забегать вперед, но скорее всего, исполкому будет предложено наложить дисквалификации и денежные штрафы", - добавил он.

Турнир был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине и Лондоне Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет.

"Надо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных безобразных проявлений, которые вообще не присущи нашему виду, нашим традициям и идеологии. Такие позорные и постыдные поступки к нам не имеют никакого отношения", - подчеркнул глава федерации.

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