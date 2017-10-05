Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: лимит на легионеров в РФПЛ будет ужесточен в случае провала сборной на ЧМ-2018

Спорт
5 октября, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сейчас в РФПЛ действует лимит по схеме "6+5"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 октября. В случае провального выступления сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет ужесточен. Об этом заявил бывший футболист ЦСКА и национальной команды Дмитрий Кузнецов, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сейчас в РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

"Если наша сборная выступит на чемпионате мира хорошо, то все останется, как есть, ничего не поменяется, - считает Кузнецов. - Но если на домашнем турнире на глазах болельщиков будет провал, то будут изменения в сторону ужесточения лимита".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
3
Путин сменил главу Орловской области
4
Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама