Эксперт: лимит на легионеров в РФПЛ будет ужесточен в случае провала сборной на ЧМ-2018

ТАСС, 5 октября. В случае провального выступления сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет ужесточен. Об этом заявил бывший футболист ЦСКА и национальной команды Дмитрий Кузнецов, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сейчас в РФПЛ действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

"Если наша сборная выступит на чемпионате мира хорошо, то все останется, как есть, ничего не поменяется, - считает Кузнецов. - Но если на домашнем турнире на глазах болельщиков будет провал, то будут изменения в сторону ужесточения лимита".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.