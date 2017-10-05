Мамиашвили: исполком федерации разошелся в оценках выступления борцов на ЧМ

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Члены исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) разошлись в оценках выступления национальной команды на прошедшем в этом году чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на завершившемся 26 августа чемпионате мира в Париже, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.

"Мы детально проанализировали ход подготовки каждого спортсмена, который принимал участие в турнире, но нельзя же судить обо всей ситуации одинаково, - сказал Мамиашвили. - Мнения членов исполкома разошлись, но все единогласны в том, что мы способны переступить через маленькие претензии друг к другу и личные, иногда предвзятые взгляды на ту или иную ситуацию. Нам надо работать на основную команду и в этом все были едины".

"Наша задача - еще более тесно объединиться вокруг команды и извлечь практические уроки из этой ситуации и сделать все, чтобы команда побеждала", - добавил он.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла 13-е место. Первыми стали японцы (6-1-2), вторыми - американцы (3-3-3), третьими - турки (3-1-3). На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачете.