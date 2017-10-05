Возгорание на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде было оперативно ликвидировано

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МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Возгорание на стадионе "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, было оперативно ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Стройтрансгаз", которая выступает в роли генерального подрядчика при возведении арены.
"В 16:30 в секторе А при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине произошло возгорание. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей. Там круглосуточно дежурит пожарная часть, но их даже не пришлось привлекать", - сообщили в пресс-службе подрядчика.
"Пострадавших нет, на сроки возведения происшествие никак не повлияет", - добавил собеседник ТАСС.
Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены составляет 45 тысяч мест, срок сдачи - декабрь 2017 года. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала.