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Орешкин: инфраструктура ЧМ-2018 будет служить людям долгие годы

Спорт
5 октября, 18:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Министр экономического развития РФ привел в пример Сочи, который преобразился после проведения Олимпиады

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инфраструктура, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет служить людям долгие годы, по примеру олимпийского Сочи. Об этом ТАСС рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи - яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой", - сказал Орешкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Сочи.

"Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира, - отметил Орешкин. - Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер- лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы".

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Орешкин, Максим Станиславович
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