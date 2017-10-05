Тренер: сборная России будет сражаться за золото ЧМ по ММА во всех весовых категориях

ТАСС, 5 октября. Сборная России по смешанным единоборствам (ММА) на чемпионате мира, который пройдет в Астане, будет бороться за золотые медали во всех весовых категориях. Об этом заявил главный тренер российской команды Геннадий Капшай, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России.

"По итогам сборов все спортсмены вошли в форму и, главное, без травм подошли к чемпионату мира, - сказал Капшай. - Теперь для победы им нужно реализоваться и показать себя во всей красе. Основную конкуренцию в борьбе за медали нашим ребятам составят Казахстан, Украина, подтянулись сборные Киргизии, Китая, Белоруссии, Германии. Вся команда настроена бороться и сражаться".

"Спортсмены очень мотивированы, для них победа на чемпионате мира, помимо дальнейших перспектив, является возможностью доказать, что ты сильнейший. Каждая победа в каждом бою будет важна для всей команды. Прогнозы не делаю, но будем сражаться за все золотые медали во всех весовых категориях", - отметил специалист.

Чемпионат мира по ММА пройдет в Астане 6-7 октября. Российскую команду на турнире представят Магомед Даитбегов (весовая категория до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).