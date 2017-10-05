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Бывший чемпион мира по боксу Аванесян может вернуться на ринг в декабре в Англии

Спорт
5 октября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В своем последнем бою 19 февраля россиянин уступил американцу Ламонту Питерсону

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Давид Аванесян

Давид Аванесян

© AP Photo/Ross D. Franklin

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг россиянин Давид Аванесян планирует провести следующий бой в декабре. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Готовлюсь на декабрь. Промоутер сейчас ведет переговоры. Бой, скорее всего, состоится в Англии, но может пройти и в России", - сказал Аванесян.

Аванесян 19 февраля уступил американцу Ламонту Питерсону единогласным решением судей и не смог защитить титул WBA. Всего на его счету 22 победы (11 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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