Бывший чемпион мира по боксу Аванесян может вернуться на ринг в декабре в Англии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг россиянин Давид Аванесян планирует провести следующий бой в декабре. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Готовлюсь на декабрь. Промоутер сейчас ведет переговоры. Бой, скорее всего, состоится в Англии, но может пройти и в России", - сказал Аванесян.

Аванесян 19 февраля уступил американцу Ламонту Питерсону единогласным решением судей и не смог защитить титул WBA. Всего на его счету 22 победы (11 нокаутом), два поражения и одна ничья.