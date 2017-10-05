Хоккеист "Салавата Юлаева" Панин дисквалифицирован на четыре матча

ТАСС, 5 октября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника уфимского "Салавата Юлаева" Григория Панина на четыре матча за атаку соперника коленом в домашней встрече с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч, прошедший 4 октября в Уфе, завершился победой СКА со счетом 6:1. Помимо дисквалификации, Панин будет подвергнут денежному штрафу, сумма которого не сообщается.

В следующем матче "Салават Юлаев" дома сыграет с омским "Авангардом". Встреча пройдет 6 октября.