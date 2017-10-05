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Хоккеист "Салавата Юлаева" Панин дисквалифицирован на четыре матча

Спорт
5 октября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Защитник наказан за атаку соперника коленом во встрече со СКА 4 октября

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ТАСС, 5 октября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника уфимского "Салавата Юлаева" Григория Панина на четыре матча за атаку соперника коленом в домашней встрече с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч, прошедший 4 октября в Уфе, завершился победой СКА со счетом 6:1. Помимо дисквалификации, Панин будет подвергнут денежному штрафу, сумма которого не сообщается.

В следующем матче "Салават Юлаев" дома сыграет с омским "Авангардом". Встреча пройдет 6 октября.

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