ХК ЦСКА договорился о переходе защитника Чмыхова в "Сочи"

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА договорился о переходе 19-летнего защитника Артема Чмыхова в "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

В прошлом сезоне Чмыхов провел в ЦСКА 26 матчей, в нынешнем сезоне - одну игру.

"ЦСКА договорился с ХК "Сочи" о переходе Артема Чмыхова в обмен на денежную компенсацию", - сообщили в пресс-службе.

Чмыхов является победителем плей-офф Молодежной хоккейной лиги в составе "Красной Армии".