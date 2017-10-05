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ХК ЦСКА договорился о переходе защитника Чмыхова в "Сочи"

Спорт
5 октября, 19:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В прошлом сезоне защитник провел в ЦСКА 26 матчей, в нынешнем сезоне - одну игру

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Артем Чмыхов

Артем Чмыхов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА договорился о переходе 19-летнего защитника Артема Чмыхова в "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

В прошлом сезоне Чмыхов провел в ЦСКА 26 матчей, в нынешнем сезоне - одну игру.

"ЦСКА договорился с ХК "Сочи" о переходе Артема Чмыхова в обмен на денежную компенсацию", - сообщили в пресс-службе.

Чмыхов является победителем плей-офф Молодежной хоккейной лиги в составе "Красной Армии".

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