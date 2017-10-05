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Женщины впервые примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам

Спорт
5 октября, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Спортсменки разыграют медали в двух весовых категориях

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщины впервые выступят на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Астане и разыграют медали в двух весовых категориях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.

В турнире примут участие две россиянки - Екатерина Старых (весовая категория до 52 кг) и Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).

Соревнования среди женщин впервые пройдут на мировом первенстве под эгидой Всемирной ассоциации ММА (WMMAA).

Пятый в истории чемпионат мира пройдет 6-7 октября в Астане.

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