Женщины впервые примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам

В Грозном на берегу Чернореченского водохранилища открылась гостиницаВ стране 5 октября, 20:58
Волейболистка Гончарова отклонила ряд предложений иностранных клубов ради "Динамо"Спорт 5 октября, 20:57
Хет-трик Левандовского помог полякам разгромить команду Армении в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 октября, 20:54
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесеЭкономика и бизнес 5 октября, 20:53
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минированииПроисшествия 5 октября, 20:50
Прокурор просит пять лет заключения для экс-замминистра культуры ПирумоваПроисшествия 5 октября, 20:45
Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"Политика 5 октября, 20:42
Биография врио губернатора Орловской области Андрея КлычковаБиографии и справки 5 октября, 20:40
Гончарова: замена тренера сборной России по волейболу перед ЧЕ-2017 выглядела странноСпорт 5 октября, 20:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщины впервые выступят на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Астане и разыграют медали в двух весовых категориях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.
В турнире примут участие две россиянки - Екатерина Старых (весовая категория до 52 кг) и Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).
Соревнования среди женщин впервые пройдут на мировом первенстве под эгидой Всемирной ассоциации ММА (WMMAA).
Пятый в истории чемпионат мира пройдет 6-7 октября в Астане.