Женщины впервые примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщины впервые выступят на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Астане и разыграют медали в двух весовых категориях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.

В турнире примут участие две россиянки - Екатерина Старых (весовая категория до 52 кг) и Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).

Соревнования среди женщин впервые пройдут на мировом первенстве под эгидой Всемирной ассоциации ММА (WMMAA).

Пятый в истории чемпионат мира пройдет 6-7 октября в Астане.