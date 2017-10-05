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Участники совещания спецслужб - партнеров ФСБ обсудили вопросы безопасности ЧМ-2018

Спорт
5 октября, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В совещании, которое проходило в Краснодаре, приняли участие 117 делегаций из 76 стран

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Участники совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России обсудили вопросы безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, и зимней Олимпиады в Южной Корее. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и чемпионата мира по футболу 2018 года в России рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий", - говорится в сообщении. Достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.

В совещании, которое проходило в Краснодаре, приняли участие 117 делегаций из 76 стран. 

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