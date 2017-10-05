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Главный трофей ЧМ-2018 внепланово привезли в Пензу

Спорт
5 октября, 19:55 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 5, октября. /ТАСС

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, кубок увидят более 600 воспитанников детско-юношеских спортивных школ Пензы и несколько тысяч жителей города

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ПЕНЗА, 5 октября. /ТАСС/. Тур кубка чемпионата мира по футболу в четверг сделал на несколько часов внеплановую остановку в Пензе. Главный трофей мирового первенства в правительстве региона представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Мы благодарны организаторам тура системы Coca-Cola, которые нашли возможность привезти в Пензу кубок на несколько часов по пути в Саранск, где летом 2018 года пойдут матчи чемпионата мира. Сегодня кубок увидят более 600 воспитанников детско-юношеских спортивных школ Пензы и несколько тысяч жителей города", - обратился губернатор к собравшимся.

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Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Белозерцев напомнил, что Пенза также будет причастна к проведению чемпионата мира - город станет тренировочной базой одной из команд - участниц турнира. Именно благодаря этому удалось убедить организаторов привезти главный футбольный трофей в Пензу. Маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. Изначально планировалось, что трофей посетит 24 российских города, Пенза стала 25-м.

Руководитель проекта по общественным связям по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года системы Coca-Cola в России Олег Пилецкий, представляя трофей, отметил, что прибытие кубка в Пензу - очень важное событие в жизни города. "Главной задачей было, чтобы как можно больше людей смогли увидеть легенду, прикоснуться к истории футбола, к футбольным традициям. Для юных футболистов такое событие может стать мотивацией для новых побед и занятий спортом. И я уверен, что для пензенцев, которые сегодня смогут сфотографироваться с кубком, это станет самым запоминающимся событием в жизни. Нескоро кубок приедет опять в нашу страну, поэтому это уникальная возможность", - подчеркнул он.

Первыми кубок чемпионата мира по футболу смогли увидеть воспитанники ДЮСШ, спортивных клубов и команд "Зенит" и женской футбольной команды "Лагуна УОР". С 16:00 кубок перевезен в микрорайон "Город Спутник", где все желающие могут сфотографироваться с футбольным трофеем. 6 октября тур кубка чемпионата мира будет выставлен в Саранске.

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Белозерцев, Иван Александрович
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ЧМ-2018 по футболу
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