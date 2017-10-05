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Россиянин Пригода победил на этапе Кубка мира в Дохе в комплексном плавании на 200 м

Спорт
5 октября, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Спортсмен также стал вторым в заплыве на 100 м брассом

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Кирилл Пригода

Кирилл Пригода

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 октября. Россиянин Кирилл Пригода стал победителем этапа Кубка мира в Дохе в комплексном плавании на 200 м. Он показал результат 1 минута 55,57 секунды.

Второе место занял еще один россиянин Даниил Пасынков (1.56,56). Третьим стал венгр Давид Фольдхази (1.57,41).

Кирилл Пригода также стал вторым в заплыве на 100 м брассом (56,31). Победителем стал южноафриканец Кэмерон ван дер Бург (56,11). Третье место занял белорус Илья Шиманович (56,76). Владимир Морозов стал четвертым (57,17), Илья Хоменко - шестым (57,84).

В плавании на 50 метров на спине Морозов занял второе место (23,71). Выиграл соревнования немец Кристиан Динер (23,58). Третьим стал бразилец Нельсон Силва (23,72). Морозов выиграл в плавании на 50 м вольным стилем (20,98). Вторым стал южноафриканец Чад ле Кло (21,50). Третье место занял немец Дамиан Вирлинг (21,61).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 10 по 11 ноября в Пекине.

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