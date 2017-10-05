Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арест главы НОК Бразилии связан с обнаружением у него 16 золотых слитков

Спорт
5 октября, 20:12 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 5, октября. /ТАСС

По данным газеты Globo, за период с 2006 по 2016 год общая стоимость имущества, которым владеет Карлос Артур Нузман, увеличилась на 457%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Арест главы НОК Бразилии Карлоса Артура Нузмана

Арест главы НОК Бразилии Карлоса Артура Нузмана

© AP Photo/Silvia Izquierdo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 октября. /ТАСС/. Решение об аресте председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота. Об этом сообщили в четверг в Федеральной прокуратуре южноамериканской страны.

По информации ведомства, золотые слитки, вес каждого из которых составляет один килограмм, на протяжении последних месяцев хранились в одном из швейцарских банков. Нузман решил сообщить об этом имуществе в налоговые органы только 20 сентября - через несколько дней после того, как в его доме прошли обыски в связи с делом о коррупции. "С помощью соответствующей декларации [глава НОК Бразилии], очевидно, рассчитывал помешать расследованию, касающемуся сокрытия информации об имуществе", - говорится в распространенном заявлении прокуратуры. В ведомстве также отметили, что спортивный чиновник "не указал источник дохода, позволивший приобрести эти слитки, что указывает на его незаконный характер".

По данным газеты Globo, за период с 2006 по 2016 год общая стоимость имущества, которым владеет Нузман, увеличилась на 457%. В 2006 году она составляла 2 млн бразильских реалов (около $640 тысяч), в 2008-м - 3 млн ($960 тысяч), в 2013-м - 4 млн ($1 млн 280 тыс.), а в 2015-м выросла более чем в два раза и составила 9 млн ($2 млн 870 тыс.).

Смотрите также

Полиция арестовала главу оргкомитета ОИ-2016 Нузмана по подозрению в коррупции

Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Глава НОК Бразилии не ответил на вопросы по делу о коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Полиция обыскала дом главы НОК Бразилии в ходе дела о подкупе голосов членов МОК

Издание подсчитало, что из золотых слитков, обнаруженных у чиновника, можно изготовить медали высшего достоинства для трех Олимпиад.

Операция "Нечестная игра"

Нузман был арестован в четверг в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Ранее функционер подозревался в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Но, по новым данным агентства Рейтер, эта сумма больше - членами Международного олимпийского комитета (МОК) было получено еще как минимум $500 тыс.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама