Арест главы НОК Бразилии связан с обнаружением у него 16 золотых слитков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 октября. /ТАСС/. Решение об аресте председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота. Об этом сообщили в четверг в Федеральной прокуратуре южноамериканской страны.

По информации ведомства, золотые слитки, вес каждого из которых составляет один килограмм, на протяжении последних месяцев хранились в одном из швейцарских банков. Нузман решил сообщить об этом имуществе в налоговые органы только 20 сентября - через несколько дней после того, как в его доме прошли обыски в связи с делом о коррупции. "С помощью соответствующей декларации [глава НОК Бразилии], очевидно, рассчитывал помешать расследованию, касающемуся сокрытия информации об имуществе", - говорится в распространенном заявлении прокуратуры. В ведомстве также отметили, что спортивный чиновник "не указал источник дохода, позволивший приобрести эти слитки, что указывает на его незаконный характер".

По данным газеты Globo, за период с 2006 по 2016 год общая стоимость имущества, которым владеет Нузман, увеличилась на 457%. В 2006 году она составляла 2 млн бразильских реалов (около $640 тысяч), в 2008-м - 3 млн ($960 тысяч), в 2013-м - 4 млн ($1 млн 280 тыс.), а в 2015-м выросла более чем в два раза и составила 9 млн ($2 млн 870 тыс.).

Издание подсчитало, что из золотых слитков, обнаруженных у чиновника, можно изготовить медали высшего достоинства для трех Олимпиад.

Операция "Нечестная игра"

Нузман был арестован в четверг в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Ранее функционер подозревался в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Но, по новым данным агентства Рейтер, эта сумма больше - членами Международного олимпийского комитета (МОК) было получено еще как минимум $500 тыс.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.