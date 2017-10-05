Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волейболистка Гончарова отклонила ряд предложений иностранных клубов ради "Динамо"

Спорт
5 октября, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Спортсменка выступает за московский клуб с 2013 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталия Гончарова

Наталия Гончарова

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Волейболистка московского "Динамо" Наталия Гончарова отказалась от предложений нескольких иностранных клубов ради продолжения карьеры в столичной команде. Об этом она рассказала журналистам.

Гончарова выступает за "Динамо" с 2013 года. В составе московской команды волейболистка стала двукратной чемпионкой России (2016, 2017) и обладательницей Кубка России (2013).

"У меня возможность поиграть за границей есть всегда, просто я отказываюсь, остаюсь здесь, не предаю свой клуб. Но всякое может случиться, жизнь покажет", - заявила Гончарова.

В четверг генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев рассказал журналистам, что с начала сезона-2018/19 начнется процесс интеграции мужской и женской команд "Динамо". Функционер сообщил, что клуб может сменить юридическое лицо и менеджмент, а женская команда может переехать на новую волейбольную арену, которая возводится рядом с Кутузовским проспектом в Москве.

"Слышала, что такое может произойти. Мне самой интересно, что будет, потому что у меня контракт на год и я не могу планировать свою деятельность в "Динамо". Надеюсь, все останется по-прежнему", - отметила Гончарова.

В мае текущего года новым главным тренером "Динамо" был назначен сербский специалист Зоран Терзич. "Мнение о Терзиче хорошее, я следила за его работой, он показывает хороший результат, что говорит о нем как о хорошем тренере. Он говорит по-русски, понимает наш менталитет, думаю, проблем не должно возникнуть. Думаю, все у нас получится", - подытожила волейболистка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама