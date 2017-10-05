Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вдоль берега Дона в Ростове-на-Дону перед ЧМ-2018 оборудуют точки доступа Wi-Fi

Спорт
5 октября, 21:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, октября. /ТАСС

Всего планируется подключить 70 точек беспроводного доступа к сети

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Точки доступа в беспроводной интернет (Wi-Fi) появятся вдоль берега реки Дон в Ростове-на-Дону, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в четверг в пресс- службе областного правительства.

"В преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 все актуальнее становится тема цифровизации и разработки новых сервисов. Сегодня совместно с оператором связи мы реализуем первый этап проекта, в рамках которого установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с", - привели в пресс-службе слова министра информационных технологий и связи донского региона Германа Лопаткинаа.

Всего в рамках проекта "Wi-Fi-на-Дону" планируется обеспечить покрытие беспроводным доступом к сети интернет пространство от Азова до Старочеркасской на протяжении 45 км вдоль реки Дон. Оператор устанавливает секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. Для улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости устанавливаются сразу две антенны Wi-Fi.

Всего планируется подключить 70 таких точек беспроводного доступа к сети.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В настоящее время на левом берегу реки Дон строится стадион "Ростов Арена".

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Биография врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова
4
Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней
5
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
6
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама