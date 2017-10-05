Вдоль берега Дона в Ростове-на-Дону перед ЧМ-2018 оборудуют точки доступа Wi-Fi

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Точки доступа в беспроводной интернет (Wi-Fi) появятся вдоль берега реки Дон в Ростове-на-Дону, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в четверг в пресс- службе областного правительства.

"В преддверии проведения чемпионата мира по футболу 2018 все актуальнее становится тема цифровизации и разработки новых сервисов. Сегодня совместно с оператором связи мы реализуем первый этап проекта, в рамках которого установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с", - привели в пресс-службе слова министра информационных технологий и связи донского региона Германа Лопаткинаа.

Всего в рамках проекта "Wi-Fi-на-Дону" планируется обеспечить покрытие беспроводным доступом к сети интернет пространство от Азова до Старочеркасской на протяжении 45 км вдоль реки Дон. Оператор устанавливает секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. Для улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости устанавливаются сразу две антенны Wi-Fi.

Всего планируется подключить 70 таких точек беспроводного доступа к сети.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В настоящее время на левом берегу реки Дон строится стадион "Ростов Арена".

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018