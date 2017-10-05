Булыкин считает, что введение бонусной системы поможет российским футболистам развиваться

ТАСС, 5 октября. Введение бонусной системы в чемпионате России по футболу поможет развитию отечественных игроков. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Нужна бонусная система: когда игрок выходит на поле - он получает деньги, когда сидит на скамейке - не получает, - сказал Булыкин. - Тогда мы увидим настоящих футболистов, у которых глаза горят, которые всегда мотивированы, хотят быть постоянно в основном составе, имеют стимул для хороших тренировок и хороших игр".

Бывший футболист не считает, что наличие лимита на легионеров приводит к нежеланию российских игроков уезжать за рубеж и прогрессировать там. "Если во всем навести порядок, то футболисты будут уезжать и прогрессировать, что уже сейчас делают некоторые", - отметил Булыкин.